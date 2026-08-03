У мережі показали, який вигляд має місце вибуху у Москві.

Що відбувається в російській столиці, де підірвали вибухівку?

Жінка змогла зняти на камеру наслідки вибуху на Кудринській площі. Там, за її словами, уже зняли оточення. Вікна із зовнішнього боку ресторану залишилися цілими, чого не скажеш про вікна з боку тераси.

Росіянка застала момент демонтажу в закладі. Вочевидь, відповідні служби закінчували обстеження локації. До того ж, на місці події були присутні й журналісти.

"Просто жах", – прокоментувала жінка пошкоджений фасад ресторану. Вона також звернула увагу на пошкоджені вікна закладу.

Росіянка показала місце вибуху в ресторані Москви. Увага! У відео звучить нецензурна лексика.

Зауважимо, що мішенню вибуху, найімовірніше, був генерал Олександр Чайко, причетний до воєнних злочинів у Бучі. Його дочка Марія, за попередніми даними, зазнала важких поранень, а зять помер у лікарні.

При цьому, син Чайка Юрій, який, за даними журналістів, має звання майора юстиції та працює військовим слідчим, також не виходив на зв'язок.

Загалом же, унаслідок вибуху загинули 5 людей. Серед них – жінка, яка нібито намагалася пронести вибухівку в ресторан, а також охоронець, який її не пустив усередину. Ще близько 20 людей постраждали.