Вибух у ресторані в Китаї забрав життя вже 5 людей: кількість постраждалих також зросла

Потужний вибух в одному з ресторанів на північному сході Китаю, що прогримів 21 жовтня, забрав життя вже 5 людей. Ще приблизно 40 осіб отримали поранення. Є й ті, хто отримав важкі травми.

Рятувальники понад добу працювали на місці вибуху. Для розчищення завалів їм знадобилося 36 годин.

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В якому стані постраждалі

Троє важкопоранених зараз перебувають у лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Одразу після вибуху у ресторані до медиків звернулися приблизно 30 осіб.

Вибух був такий потужний, що обидві сторони дороги перетворилися на уламки, осколки були розкидані по всій окрузі, а дим піднімався на висоту приблизно 10 метрів. Всі довколишні будівлі були зруйновані.

Що могло стати причиною вибуху

Наразі невідомо, чому у ресторані прогримів вибух. Однак існує припущення, що він міг статися через витік газу. Річ у тім, що біля ресторану днями газова служба проводила ремонтні роботи.

Слідчі встановлюють, чи пов'язано це якось із трагедією. Компанія, яка проводила ремонт направила своїх працівників для співпраці зі слідством.

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Це не перший випадок такого серйозного вибуху газу в Китаї. Подібний жахливий інцидент в Шиян, що в Центральному Китаї, забрав життя 26 людей і поранив 138 людей 13 червня цього року.