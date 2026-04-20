Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі
- Біля міста Рівного на території підприємства стався вибух.
- На місці події працюють екстрені служби, і встановлюються обставини інциденту.
У понеділок, 20 квітня, біля Рівного прогримів вибух, унаслідок чого спалахнула пожежа. Відомо й про постраждалих.
Про це детальніше розповіли в поліції Рівненської області.
Що відомо про вибух поблизу Рівного?
Інцидент стався близько 13-ї на території підприємства. Правоохоронці зазначають, що його діяльність не пов'язана з хімічним виробництвом.
Після вибуху сталася пожежа, яку вдалося локалізувати. При цьому, на жаль, постраждали 8 людей. Один з них перебуває в тяжкому стані.
На місці події працюють усі екстрені служби та керівництво силових відомств. Наразі обставини інциденту встановлюються.
Вирішується питання правової кваліфікації події,
– йдеться у повідомленні поліції.
Останні резонансні новини Рівненщини
15 квітня завершилися пошуки хлопчика, який зник у селі Колки. Його тіло виявили приблизно за кілометр від місця зникнення, після чого водолази підняли його на поверхню. Ще раніше, 5 квітня, знайшли мертвим його молодшого, трирічного брата.
Перед цим 10-річного школяра, який поїхав кататися на велосипеді та зник, згодом виявили у кар'єрі – його вдалося врятувати. До пошуків дитини долучилися сотні людей, які навіть сформували "живий ланцюг", щоб спустити хлопця з кар'єру.
Окрім цього, 4 квітня в Рівному чоловік на вулиці висмикнув чеку з гранати й почав погрожувати вибухом. Поліцейські вступили з ним у переговори та змогли запобігти трагедії.