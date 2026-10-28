Російський Новомосковськ під ударом: там палає хімзавод "Азот"

Вранці 28 жовтня під атакою опинився Новомосковськ у Тульській області Росії. В результаті повітряного удару загорівся місцевий хімзавод.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про ураження?

Росіяни поділились кадрами наслідків атаки на Новомосковськ та стверджують, що після удару у місті виникла масштабна пожежа.

Пожежа в районі російського хімзаводу: дивіться відео

Деякі навіть пишуть про їдкий запах у місті після атаки. За даними OSINT-ресурсу, під ударом був АТ "НАК "Азот"".

Приблизне місце ураження / Exilenova+

Зазначається, що цей хімзавод входить до групи "ЄвроХім" і є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

За наведеними даними Служби зовнішньої розвідки України, завод має значення для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, "Азот" постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, де вробляють вибухові речовини.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що російська так звана протиповітряна оборона нібито відбивала масовану атаку безпілотників на регіон. За його словами, у Новомосковську через падіння уламків дронів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також інфраструктуру в прилеглій промисловій зоні.

Він додів інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюють. До Новомосковська також направили лабораторії регіональних ГУ ТО "Природа" та Управління Росспоживнагляду.

Нагадаємо, напередодні увечері безпілотники та, ймовірно, ракети "Фламінго" атакували російський Липецьк. В результаті роботи ППО або падіння уламків сталось займання поблизу Новолипецького металургійного комбінату. Також повідомлялось про пожежу в районі аеропорту.