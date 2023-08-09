Гучний вибух на заводі у Сергієвому Посаді: показуємо на карті, де розташоване місто
Поблизу Москви стався сильний вибух вдень 9 серпня. Попередньо, інцидент відбувся на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді.
Внаслідок вибуху вже є багато постраждалих. 24 Канал детальніше покаже і розповість, де розташований Сергієв Посад та завод, на якому стався інцидент.
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Де розташоване місце вибуху у Росії
Сергієв Посад – місто, яке розташоване у Московській області. Воно розташоване за 75 кілометрів від Москви і за 200 кілометрів від Ярославля. Відстань від МКАД – 52 кілометри.
Загорський оптико-механічний завод – російське підприємство, що займається розробкою та виробництвом оптико-механічних та оптико-електронних приладів. У 2014 році на підприємстві відкрито новий напрямок діяльності – розробка та виробництво приладів радіометричного контролю та газоаналізу.
Сергієв Посад на карті
Загорський оптико-механічний завод на карті
Що відомо про потужний вибух під Москвою
- Вибух стався 9 серпня. За даними місцевих пабліків, інцидент стався на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді.
- У сусідніх будинках вибило вікна. Причини вибуху поки невідомі.
- Згодом стало відомо, що у Сергієвому Посаді оголошено евакуацію.
- РосЗМІ повідомляють, що на місце вибуху на заводі виїхав губернатор Підмосков'я. Постраждало щонайменше 18 осіб.
- За офіційною версією, вибух у Підмосков'ї трапився через "людський фактор". Попередньо, кількість постраждалих зросла до 25.
- Тим часом місцеві пабліки діляться кадрами снаряда, який знайшли на території заводі.