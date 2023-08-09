Момент вибуху у Сергієвому Посаді потрапив на відео: у будинках повилітали вікна
Потужний вибух пролунав сьогодні, 9 серпня, у Московській області. Момент потрапив на відео, на кадрах видно, що унаслідок вибухової хвилі у будівлях повибивало вікна.
Інцидент стався у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі.
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Зазначається, що щонайменше в 10 будинках навколо заводу вибуховою хвилею вибило вікна, у деяких квартирах навіть знесло міжкімнатні перегородки. За повідомленнями очевидців, в офісах неподалік обсипалися стелі.
Унаслідок вибуху повибивало вікна у будинках поблизу: відео
У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали не менше 20 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Також зазначається, що під завалами можуть бути люди. На місце інциденту направили понад десяток "швидких", але їх не вистачає.
Росіяни налякані гучними звуками: відео
Деякі ЗМІ зазначають, що губернатор Московської області виїхав на місце інциденту.
Головне про вибух у Сергієвому Посаді
- За однією з версій, місто атакував безпілотник. Згодом цю інформацію спростували.
- Після цього пропагандисти із посиланням на екстрені служби поінформували, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу.
- Місцева влада каже, що вибухнув склад піротехніки.