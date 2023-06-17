На шахті в Павлограді стався вибух метану: під землею перебували 200 гірників

Вночі 17 червня на вугільній шахті у Павлограді стався вибух метану. На момент інциденту під землею перебувало 200 гірників.

Що стало причиною вибуху наразі невідомо. Щонайменше 3 працівників отримали поранення.

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Під землею у момент вибуху було 200 шахтарів

Вибух метану стався уночі 17 червня. Під час інциденту у шахті працювало 200 осіб, троє із них – отримали поранення. Нині вони госпіталізовані та отримують усю необхідну допомогу.

Інші шахтарі не постраждали, їх вивели на поверхню. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. У Міненергетики з'ясовують усі деталі інциденту.

На Львівщині загинув гірник у шахті

У Львівській області загинув працівник шахти "Червоноградська". Що стало причиною смерті – наразі невідомо. Чоловіка звати Василь Пограничний, він 1965 року народження.

Інцидент стався у травні. За попередньою інформацією, працівник шахти Василь Пограничний загинув унаслідок нещасного випадку. Проте слідчі дії тривають.

Без чоловіка, батька залишились дружина і четверо доньок. Разом з колегами, профспілковими побратимами висловлюємо щирі співчуття родині загиблого,

– повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Зараз на "Червоноградській" шахті працює спеціальна комісія, яка має встановити всі деталі інциденту. Про результати розслідування буде відомо згодом.

Під час ракетної атаки майже 3000 шахтарів застрягли під землею

Наприкінці листопада 2022 року унаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області під землею застрягло близько 3000 шахтарів. Близько 2000 працівників – на шахтах у Павлограді, ще 653 – у Кривому Розі.

Операція з порятунку тривала кілька годин, проте всіх шахтарів підняли на землю.

"653 шахтарів, які опинилися під землею під час знеструмлення шахт у Кривому Розі, вже підняті на поверхню. Також підняти вдалося понад 2 000 працівників шахт у Павлоградському районі", – написав мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.