Граната під Радою: чому справа Ігоря Гуменюка затягнулася на 8 років

У прокуратурі пояснили, чому справа Ігоря Гуменюка, який скоїв вибух у Шевченківському райсуді Києва, затягнулася фактично на 8 років. Цей час чоловік провів у СІЗО.

Надія Максимець – речниця Київської міської прокуратури – запевнила, що прокуратура доклала усіх зусиль, щоб забезпечити швидкісний та всебічний розгляд справи. Мовиться про те, що у 2015 році Ігор Гуменюк начебто кинув гранату під Верховною Радою. Тоді загинули нацгвардійці. Окрім того, постраждали понад 142 людини.

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Що кажуть у прокуратурі

У прокуратурі заявили, що справа має понад 100 томів. Свідки – приблизно 100 людей. Підозрюваними у справі про гранату під Радою були Ігор Гуменюк та Сергій Крайняков. Підготовче засідання відбулося 25 жовтня 2016 року. Тоді суд ухвалив рішення про те, що судовий розгляд має здійснювати суд присяжних. Столичну прокуратуру залучили до справи взимку 2021 року.

Максимець пояснила, що від зими 2022 року до літа 2023 року призначали понад 30 засідань. Водночас третину довелося відкласти за клопотанням сторони захисту.

Окрім того, сторона захисту повсякчас подавала клопотання про відвід судді, який головує, та загалом складу суду. Також були й інші причини зняття судових засідань.

Перед початком повномасштабного вторгнення суд завершив дослідження письмових доказів. На цьому етапі мали перейти до допиту свідків. Водночас після 24 лютого процес зупинився. Судові засідання не відбувалися до червня 2022 року. Восени того ж року затвердили новий склад суду присяжних. Тоді судовий розгляд розпочався знову.

Обрання обвинуваченому Гуменюку виключної міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено тяжкістю інкримінованих йому злочинів та ризиками, що він переховуватиметься від слідства чи вчинятиме нові злочини,

– мовиться у повідомленні.

У МВС заявили про загибель Гуменюка

Після того, як у Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух, правоохоронці розпочали спецоперацію. Її метою було затримати Гуменюка. На контакт він не йшов. Згодом у МВС повідомили, що чоловік загинув на місці вибуху. За попередніми даними, він себе підірвав.