У Софіївській Борщагівці на Київщині стався вибух: що каже ДСНС і поліція

Вдень 10 жовтня в одній з квартир ЖК "Щасливий" у Софіївській Борщагівці стався вибух з подальшим загорянням. Місцеві телеграм-канали зазначали, що здетонувала плита.

У ДСНС повідомили, що оперативно ліквідували наслідки. На місці працюють правоохоронці для встановлення причин вибуху.

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Вибух у багатоквартирному будинку

Так, рятувальники вказують, що повідомлення про вибух у багатоповерхівці у селі Софіївська Борщагівка надійшло о 12:23.

Прибувши, рятувальники встановили, що стався вибух (попередньо газоповітряної суміші) у квартирі на 8-му поверсі 10-поверхового житлового будинку,

– пишуть там.

Вже о 12:36 пожежу було ліквідовано. Загиблих чи потерпілих внаслідок інциденту немає. Проте внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю. Причини вибуху встановлюються.

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.

Наслідки вибуху у багатоповерхівці: дивіться фото

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