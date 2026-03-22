У центрі Стамбула прогримів сильний вибух: ущент зруйновано 2 будинки, під завалами є люди
- У Стамбулі стався вибух, ймовірно, через витік газу, що зруйнував два будинки і залишив під завалами щонайменше 11 людей.
- Рятувальники врятували 9 осіб, ведуться пошуково-рятувальні роботи, під руїнами можуть залишатися ще двоє людей.
У центральному районі Фатіх у Стамбулі 22 березня стався вибух. Після нього обвалилися дві сусідні будівлі, а під завалами опинилися люди.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Що відомо про вибух у центрі Стамбула 22 березня?
За попередніми даними, вибух міг бути спричинений витоком природного газу. На місце обвалу 2 будинків – сусідніх між собою одно– і двоповерхового будинків – одразу прибули поліція, пожежники, медики та рятувальники AFAD, які почали пошуково-рятувальні роботи.
Рятувальники прибули на місце вибуху у Стамбулі 22 березня / Фото Anadolu Agency
Під завалами опинилися щонайменше 11 людей. 9 вдалося врятувати та доправити до лікарень. Повідомляється, що їхній стан не критичний, однак лікування триває. Водночас через обвал пошкоджень зазнали й сусідні будівлі.
Рятувальні роботи на місці продовжуються, адже, за даними влади, під завалами можуть залишатися ще двоє людей. Служби працюють у посиленому режимі та намагаються діяти максимально обережно, щоб не нашкодити тим, хто може бути заблокований під руїнами.
Під завалами можуть перебувати ще 2 людини / Відео Anadolu Agency
Губернатор Стамбула Давут Гюль разом із представниками поліції та місцевої влади прибув на місце події та проконтролював перебіг операції. Він зазначив, що всі служби залучені до координації, а ситуація перебуває під постійним наглядом.
Причину вибуху остаточно ще не встановлено, однак попередньо розглядається версія витоку газу. За фактом інциденту вже розпочато судове розслідування, до якого залучені прокурори. Потреби в евакуації жителів довколишніх будівель немає.
Кадри з місця вибуху у Стамбулі / Фото Anadolu Agency
Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомляє, що постраждалі отримують необхідну допомогу в лікарнях, а медичні команди продовжують працювати як на місці, так і в медзакладах.
Нещодавно Туреччину сколихнув землетрус
13 березня на півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5. Стихійне лихо зачепило кілька міст, але не спричинило руйнувань чи жертв.
Землетрус відчули жителі міст Ніксара, Самсуна, Амасьї, Сіваса та Орду, що розташовані на березі Чорного моря. Як запобіжний захід влада Токата призупинила навчання на один день по всій провінції.