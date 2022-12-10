На Сумщині розірвалася ракета С-300: пошкоджені 20 будинків, пожежна, банк і багато магазинів

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 9 грудня ворог атакував Сумську область ракетами типу С-300. Російський снаряд наробив чимало лиха.

Як зазначив глава ОВА Дмитро Живицький, російські військові ракетами типу С-300 атакували Сумщину близько 21:00 9 грудня. Розповідаємо про наслідки чергового обстрілу ворогом мирних українців.

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Ракета вибухнула в центрі

Відомо, що ворожий снаряд розірвався у центрі населеного пункту у Великописарівській громаді. Як зазначив Живицький, внаслідок цього пошкоджень зазнали:

20 приватних будинків,

багатоквартирний будинок,

приміщення пожежної частини,

приміщення виконавчої служби,

відділення банку,

5 магазинів,

автомобілі.



Уламок російської ракети, якою атакували Сумщину / Фото з телеграма Живицького

Вночі росіяни атакували дронами-камікадзе

Неспокійною була ця ніч для мешканців Півдня України. Його російські військові атакували низкою дронів-камікадзе. Це вкотре демонструє той факт, що "Шахіди" у ворога є. Ба більше, вони не настільки сильно бояться холоду, як припускалося раніше.

Внаслідок цієї атаки тисячі абонентів залишилися без електроенергії. Сталося це через те, що ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що атака "Шахідами" стала причиною відімкнення усіх споживачів від електроенергії на Одещині. Виняток – об'єкти критичної інфраструктури. Також без світла залишилася частина Херсонщини:

центр обласного центру;

Шуменський мікрорайон;

селище Степанівка.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що загалом окупанти випустили 15 дронів-камікадзе. 10 таких "Шахідів" вдалося знищити: 4 – над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто повідомляти інформацію про місця, в які влучив ворог. Пам'ятайте, що відповідні дані дозволять йому скорегувати вогонь або ж здійснити добивання. На цьому також наголосила Наталія Гуменюк.

Наостанок додамо, що ні в якому разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Сирени можуть лунати не лише через ракетні обстріли, а й попереджати про можливу атаку дронами. Останні теж завдають чимало руйнувань та забирають людські життя. Тож не нехтуйте своїм життям і не ризикуйте.