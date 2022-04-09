Вибух цистерни в Рубіжному: вітер несе пари азотної кислоти на позиції окупантів

Росіяни знову вдарили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного. Однак пари від вибуху розповсюдилися в районі позицій окупантів під Кудряшівкою та Варварівкою.

Росіяни не розрахували навіть напрямок вітру. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного

Воювати росіяни не вміють...Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки,

– додав політик.

Загрози для населення немає

Цистерна з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти вибухнула о 17:09. Піднялась руда хмара. Однак Гайдай заспокоїв – загрози життю населення немає. Зона ураження біля цистерни – не більше, ніж 550 метрів.

Він додав, що природа на нашому боці.



Вибух у Рубіжному / Фото Сергія Гайдая

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