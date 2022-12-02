В Одесі невідомий під час затримання підірвав гранату: серед постраждалих – поліцейські

Силовики в Одеській області намагалися затримати чоловіка, що скоїв правопорушення. Під час арешту чоловік підірвав гранату, внаслідок чого постраждали люди.

У п'ятницю, 2 грудня, стало відомо, що в одному з районів Одеси стався вибух. Місцеві, які проживають на вулиці М'ясоїдівській, спершу не зрозуміли, що відбулось, адже повітряної тривоги не оголошували. Повідомляє 24 канал, посилаючись на ЗМІ та поліцію Одеської області.

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Чоловік підірвав гранату, коли його затримувала поліція

Як зазначають місцеві телеграм-канали Одеси, на перетині вулиць Прохорівської та М'ясоїдівської о 16:25 стався цей інцидент. Під час затримання чоловік підірвав ручну гранату, через що було чути потужний вибух та постраждав ряд автомобілів, які були поруч.

На місце події прибуло чимало поліцейських бригад, карет швидкої та спеціалістів-вибухотехніків. Попередньо у ЗМІ повідомляли, що є постраждалі серед людей – згодом цю інформацію підтвердили в поліції. За словами силовиків, постраждало 8 людей, серед них 5 – поліцейські, а 2 – цивільні громадяни.

Станом на 17:55 стан здоров'я людей уточнюється. Медіа зазначають, що два співробітники силових структур у тяжкому стані, а у деяких поранених – травми ніг середньої тяжкості.



Бригади поліції на місці вибуху в Одесі / Фото "Суспільне"

На місце вибуху в Одесі виїхали поліцейські та медики: дивіться відео з місцевих телеграм-каналів

Як стався вибух: версія розвитку подій від ЗМІ

Мережею поширюється інформація про те, що насправді відбулося.

За однією з неофіційних версій, "вибухнули матеріали, які привезли на експертизу".

Водночас у поліції стверджують, що під час патрулювання правоохоронці зупинили авто, у багажнику якого була граната. Опісля вони вирішили викликати слідчу групу, і тоді стався вибух.

Спеціалісти розслідують вибух в Одесі 2 грудня: дивіться фото місцевих телеграм-каналів

Нещодавній вибух у Туреччині

На жаль, ми живемо у світі, коли вибухи та всілякого роду "неприємні інциденти" стаються ледь не щодня. Скажімо, сьогодні, 2 грудня, стався вибух нафтового танкера в турецькому порту, що в місті Самсун.

Внаслідок цього зайнявся вогонь, однак його вдалось локалізувати та згодом повністю приборкати. Місцева влада зазначила, що занадто нагрівся один з паливних резервуарів порту і це призвело до катастрофи. Але важливо, що обійшлось без жертв.