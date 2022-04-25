Вибух на залізничній станції, одну ракету збили, – влада про ситуацію на Львівщині

Близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

Інформації щодо постраждалих поки немає. Про це розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький.

До теми Ракетні атаки по Львівщині: у Золочівському районі виникли пожежі

Рятувальники працюють на місці подій, пожежу ще гасять.

ППО спрацювала

Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ.

Ракети летіли на Захід з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95.