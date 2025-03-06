У німецькому Ганновері стався вибух на заводі Continental

У Німеччині, на території постачальника автомобільної продукції Continental у Ганновері стався вибух. Внаслідок цього сталася пожежа, горів фасад будівлі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bild і Tagesschau.

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Вибух на території компанії Continental

Поліція та пожежники перевіряють обставини вибуху на заводі в районі Варенвальд. Вже відомо, що пожежа сталася внаслідок вибуху котла на верхньому поверсі. Кілька людей дістали осколкові поранення.

Пожежники оглянули сімох людей, у декого з них діагностовано деякі легкі травми. Рятувальники припускали, що постраждалих буде більше.

Зараз будівля частково пошкоджена, внаслідок пожежі постраждав фасад та вибило вікна на шостому поверсі.

Рятувальники працюють після вибуху на заводі Continental: відео NDR

Наприкінці січня на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух. Поліція встановила, що він не стався внаслідок теракту, але і причин інциденту не називають. Тоді постраждали шестеро чоловіків, п'ятьох доставили до лікарні з опіками та травмами.