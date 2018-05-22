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Вибух у Дебальцево: граната була в рюкзаку дитини

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Вибух у Дебальцево: граната була в рюкзаку дитини
Вибух у Дебальцево: граната була в рюкзаку дитини / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 22 травня, в окупованому Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус. Повідомляється, що вибуховий пристрій був в рюкзаку школяра.

Про це повідомляє "РІА Новини".

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В результаті вибуху загинув один і поранено троє дітей, учнів 8-го класу школи №5 Дебальцеве ... Діти їхали додому зі школи, в рюкзаку одного з них була граната. В результаті детонації стався вибух,
– заявив представник окупованої території Донеччини.

Нагадаємо, в окупованому Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус. За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали двоє дітей, їх госпіталізовано у важкому стані до міськлікарні № 1.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти Дебальцеве Вибух
Джерело: 24 Канал
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