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Взрыв в Дебальцево: граната была в рюкзаке ребенка

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Взрыв в Дебальцево: граната была в рюкзаке ребенка
Взрыв в Дебальцево: граната была в рюкзаке ребенка / Фото из открытых источников

Во вторник, 22 мая, в оккупированном Дебальцево Донецкой области взорвался рейсовый автобус. Сообщается, что взрывное устройство находилось в рюкзаке школьника.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, ученики 8-го класса школы №5 Дебальцево... Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв,
– заявил представитель оккупированной территории Донетчины.

Напомним, в оккупированном Дебальцево Донецкой области взорвался рейсовый автобус. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали двое детей, они госпитализированы в тяжелом состоянии в горбольницу № 1.

Теги: Дети Война на Донбассе Новости Украины Взрыв Дебальцево
Источник: 24 Канал
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