Вибух у клубі на Тернопільщині: у якому стані перебувають діти

Внаслідок вибуху, який пролунав у сільському клубі в Угринові на Тернопільщині, постраждали вісім дітей. Вони наразі перебувають у обласній дитячій лікарні: троє – в реанімації, п'ятеро – в хірургічному відділенні. Усім потерпілим зробили операції з пересадки шкіри.

Як розповів головний лікар Григорій Корицький, діти потрапили до лікарні з опіками відкритих частин тіла, опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом, передає "Суспільне".

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Щодо їхнього стану, за словами заступника головного лікаря Володимира Білинського, він є важким і середнього ступеня важкості.

Всім зробили пересадку шкіри, провели бронхоскопію трьом дітям. 5 січня ще п’ятьом дітям проведемо бронхоскопію. Сьогодні окуліст оглядала очі,

– додав медик.

До слова, батько одного з потерпілих, 13-річного Сергія Думи, розповів, що після вибуху його син перебував у важкому стані – обпечено руки, живіт, плечі, голова і пів обличчя. Щоправда, хлопець був у свідомому стані. Завідувачка сільського клубу Мирослава Гева додає, що після вибуху діти скидали з себе куртки балонові, бо вони на них горіли.

Виконувач обов'язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький, зі свого боку, заявив, що батькам постраждалих дітей виділять кошти на лікування.

ʺВідбулося засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій, де ухвалили рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Батьки будуть звертатися за мірою необхідності, і ту допомога, яка буде потрібною (що стосується лікування, реабілітації, можливо, якась операція буде потрібною), будемо виділяти з резервного фонду району. Сьогодні фонд району становить пів мільйона гривень", – зазначив чиновник.

Що відомо про вибух у клубі на Тернопільщині: коротко

Інцидент трапився увечері 3 січня. Спершу пролунав вибух, а потім виникла пожежа.

У цей час діти проводили репетицію до різдвяного вертепу. Ще кілька дітей мали підійти.

Попередня причина – вибух газоповітряної суміші, яка перебувала у приміщенні, зокрема, на горищі.

Під час проведення газифікації сільської ради стався витік газу, і газ потрапив до клубу та його накопичення призвело до вибуху. В самому ж клубі газ не було підведено.

Під час огляду місця події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, що саме цією трубою газ потрапив до приміщення.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою.

Ця стаття передбачає до 5 років обмеження волі або 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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