Вибух у центрі Києва: однією з жертв став ветеран війни на Донбасі – відоме ім'я

У центрі Києва прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб. Одним з загиблих був учасник війни на Сході України з позивним "Сенсей", який був командиром групи "Купол".

Про загиблого розповів інший військовий Сергій Тищенко.

Важливо: У центрі Києва прогримів вибух: загинули двоє осіб – фото і відео

Країна втратила живу легенду. Що і як, поки не зрозуміло – ведуться слідчі дії,

– написав Тищенко.

Справжнє ім'я загиблого – Віктор Дектярьов. Водночас інший загиблий, за словами очевидців, був охоронцем у сусідньому закладі з Пушкінською, 34.

В соціальних мережах однією з версій вибуху була інформація, що буцімто ветеран бойових дій на сходах грався гранатою, внаслідок чого вона і вибухнула. Однак цю версію одразу ж відкинули у "Правому секторі", до якого належав загиблий. Мовляв, надто він досвідчений для такої легковажної поведінки.



Віктор Дектярьов

Вибух у центрі Києва: дивіться відео

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