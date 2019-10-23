Вибух у центрі Києва: однією з жертв став ветеран війни на Донбасі – відоме ім'я
У центрі Києва прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє осіб. Одним з загиблих був учасник війни на Сході України з позивним "Сенсей", який був командиром групи "Купол".
Про загиблого розповів інший військовий Сергій Тищенко.
Важливо: У центрі Києва прогримів вибух: загинули двоє осіб – фото і відео
Країна втратила живу легенду. Що і як, поки не зрозуміло – ведуться слідчі дії,
– написав Тищенко.
Справжнє ім'я загиблого – Віктор Дектярьов. Водночас інший загиблий, за словами очевидців, був охоронцем у сусідньому закладі з Пушкінською, 34.
В соціальних мережах однією з версій вибуху була інформація, що буцімто ветеран бойових дій на сходах грався гранатою, внаслідок чого вона і вибухнула. Однак цю версію одразу ж відкинули у "Правому секторі", до якого належав загиблий. Мовляв, надто він досвідчений для такої легковажної поведінки.
Віктор Дектярьов
Вибух у центрі Києва: дивіться відео
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