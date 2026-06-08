8 червня, 19:21
Оновлено - 19:39, 8 червня
Злетів у повітря завод "Арсенал" у Санкт-Петербурзі, – соцмережі
Повідомляють про пожежу на заводі "Арсенал" в Санкт-Петербурзі. Ймовірно, горить ангар з хімічними реагентами.
Про це пише Exilenova+.
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Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі?
Вибуховою хвилею на заводі "Арсенал" пробило цегляну стіну.
На відео з місця події видно густий чорний дим. На кадри також потрапив момент одного із вибухів.
Завод розташований просто поряд із залізницею – очевидці знімали відео із пасажирських поїздів.
Відомо, що цей об'єкт займається виробництвом:
- корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших),
- пускових установок для військових кораблів,
- окремих компонентів ракетної техніки,
- космічних апаратів і обладнання для них.