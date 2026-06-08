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8 червня, 19:21
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Оновлено - 19:39, 8 червня

Злетів у повітря завод "Арсенал" у Санкт-Петербурзі, – соцмережі

Софія Рожик

Повідомляють про пожежу на заводі "Арсенал" в Санкт-Петербурзі. Ймовірно, горить ангар з хімічними реагентами.

Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі?

Вибуховою хвилею на заводі "Арсенал" пробило цегляну стіну.

На відео з місця події видно густий чорний дим. На кадри також потрапив момент одного із вибухів.

Завод розташований просто поряд із залізницею – очевидці знімали відео із пасажирських поїздів.

Відомо, що цей об'єкт займається виробництвом:

  • корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших),
  • пускових установок для військових кораблів,
  • окремих компонентів ракетної техніки,
  • космічних апаратів і обладнання для них.
 