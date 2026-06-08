Про це пише Exilenova+.
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Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі?
Вибуховою хвилею на заводі "Арсенал" пробило цегляну стіну.
На відео з місця події видно густий чорний дим. На кадри також потрапив момент одного із вибухів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Відомо, що цей об'єкт займається виробництвом:
- корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших),
- пускових установок для військових кораблів,
- окремих компонентів ракетної техніки,
- космічних апаратів і обладнання для них.