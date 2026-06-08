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Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі?

Вибуховою хвилею на заводі "Арсенал" пробило цегляну стіну.

На відео з місця події видно густий чорний дим. На кадри також потрапив момент одного із вибухів.

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