Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про вибух у Санкт-Петербурзі?

Вибуховою хвилею на заводі "Арсенал" пробило цегляну стіну.

На відео з місця події видно густий чорний дим. На кадри також потрапив момент одного із вибухів.

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Відомо, що цей об'єкт займається виробництвом:

  • корабельних артилерійських установок (АК-100, АК-130 та інших),
  • пускових установок для військових кораблів,
  • окремих компонентів ракетної техніки,
  • космічних апаратів і обладнання для них.