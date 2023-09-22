У Бахчисараї могло прилетіти по військовій частині росіян

22 вересня 2023, 14:23
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22 вересня прогриміли вибухи в Бахчисарайському районі Криму. В Бахчисараї, ймовірно, є влучання по військовій частині окупантів. Звідти у небо здіймається стовп диму.

Зокрема, очевидці повідомляють, що дим виник поблизу військової частини. Російські пабліки уже теж починають обережно писати про вибухи в Бахчисараї. Обережно, бо на фоні потужних вибухів у Севастополі, додаткові удари по військових об'єктах на півострові викликають паніку в росіян.

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"У Бахчисараї у районі військової частини на вулиці Сімферопольська, 2 підіймається стовп диму", – повідомляють очевидці.

 
Важливо! За попередніми даними, удар по ворожій військовій частині було нанесено британськими ракетами Storm Shadow.

Окупанти "співають" про збиту ракету

Окупаційна "влада" заявила про збиту ракету в районі Бахчисарая. А стовп диму – це наслідки падіння уламків. Мовляв, спалахнула трава. Зокрема, у цьому намагається переконати населення так званий радник "голови" Криму Олег Крючков.

Водночас у телеграм-канали очевидці надсилають фото з околиць Бахчисарая, на яких видно чорний дим.

 

В Криму "день бавовни"

  • На окупованому півострові сьогодні дуже динамічно, справжній "день бавовни" – окрім вибухів у Бахчисараї, зафіксовано удар по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі, вибухи чули й в інших районах півострова.
  • В місті увімкнули сирену, окупанти в паніці закликають людей йти до укриття.
Автор: Анастасія Лукашевська