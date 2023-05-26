В окупованому Бердянську – потужні вибухи: гахнуло у порту та ще в кількох районах міста

На окупованих територіях Запорізької області вчергове розцвіла "бавовна". Власне, у місті Бердянську, що поки контролюють загарбники, прогриміли потужні вибухи.

У четвер ввечері, 25 травня, близько 23:00 анонімні телеграм-канали почали повідомляти про тривожні новини з Бердянська на Запоріжжі. Про це інформує 24 Канал.

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Вибухи в Бердянську: що відомо

Як пишуть певні інформаційні ресурси, було "дуже гучно", після чого спалахнула пожежа та у небі над містом неможливо було не помітити величезний стовп диму. Його було видно зі всіх куточків населеного пункту.

Бердянці повідомляють про звуки детонації. Також промчали машини швидкої допомоги. Попередньо, прильотів було декілька. Найгучніше було у районах: АКЗ (територія Азовкабель), Порт, Азмол (територія заводу),

– написали в одному з місцевих українських телеграм-каналів.

Окрім того, там зазначили, що вибухи було також чути біля села Осипенко в Бердянському районі. Через це навіть трусилися житлові будинки місцевих жителів.



Наслідки "бавовни" в Бердянську на Запоріжжі / Фото з телеграм-каналів

Близько 23:30 вибухи в Бердянську підтвердили в Бердянській міській військовій адміністрації. Там констатували, що вони спричинені роботою Збройних Сил.

Ще один крок до звільнення Бердянська,

– написали в органах влади міста.



У БМВА підтвердили вибухи / Скриншот 24 Каналу

Також з'явилося відео, яке підтверджує, що в окупантів було дуже неспокійно в цьому населеному пункті. Власне, момент вибуху зафіксували камери.

Як у Бердянську "щось вибухнуло": дивіться відео

Кадри з місця пожежі – вражають. Загалом ця та подібна "бавовна" є черговим нагадуванням для окупантів, що їм ніхто не дасть спокійно жити на теренах в Україні, які вони захопили.

Варто сказати, що після захоплення росіянами Бердянська, вони почали перетворювати місто на тилову базу. Через самий порт, в районі якого прогриміли потужні вибухи, окупанти регулярно транспортують військові вантажі, зокрема боєприпаси.



Вибух у Бердянську спричинив пожежу / Кадр з телеграм-каналів

Зазначимо, що в Бердянську до початку повномасштабного вторгнення проживало близько 100 тисяч осіб. Історія самого міста розпочинається з часів Козаччини у 17 столітті.

Немає сумніві у тому, що дух наших предків, запорожців, тече у жилах бердянців – тому й вони ніколи не змиряться з пануванням у місті окупантів.

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Згадаємо до цієї теми, що 25 травня в Мелітополі на Запоріжжі також цвіла "бавовна", про що повідомляв міський голова населеного пункту Іван Федоров. За його словами, вибухи прогриміли в районі захопленого аеродрому.