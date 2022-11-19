"Живемо, як на фронті": під Брянськом – гучна "бавовна" та зникло світло

У Брянську область Росії ввечері 18 листопада завітало "Бавовнятко". Після цього там зникло світло.

Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Окупанти традиційно звинувачують в обстрілі ЗСУ.

До теми "А що сталося": у Бєлгороді раптово зникло світло й вода

Під Брянськом сталася "бавовна"

Глава Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що селище Біла Берізка потрапило під обстріл. Мовляв, його атакувала Україна. Внаслідок цього там зникло електропостачання.

У селищі відсутня електрика. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після припинення обстрілів і роботи оперативних служб,

– повідомив губернатор.

Варто наголосити, що у ЗСУ не підтверджували ударів по території Росії. Тому слова Богомаза можна вважати черговою ворожою вигадкою.

Окупанти постійно намагаються звинуватити в атаках Україну, аби перервати постачання західного озброєння. Для цього вони навіть готові жертвувати життями звичайних росіян, які гинуть під час операцій "під фальшивим прапором".

Пізніше активіст та блогер Сергій Стерненко опублікував відео з місця події, процитувавши слова росіян: "Живемо, як на фронті".

"У Брянській області, у селищі Бєлая Бєрьозка, щось дуже горить та вибухає. Чоловік за кадром каже про влучання у якийсь камаз та розліт уламків", – написав Стерненко.

Дивіться відео з-під Брянська

У Бєлгороді та Севастополі готують бомбосховища

Виконувач обов'язків мера Бєлгорода Валєнтін Демидов розповів, що невдовзі опублікують інтерактивну карту бомбосховищ. Окрім цього, в місті розмістять вивіски з адресами найближчих укриттів.

Також бідкаються через небезпеку в тимчасово окупованому Криму. Так званий "уповноважений з захисту прав підприємців" Ілля Пестерніков підписав з псевдодепартаментом громадської безпеки Севастополя угоду, згідно з якою в Севастополі мають облаштувати укриття не лише в житлових будинках, а й у:

великих магазинах;

торгових центрах;

інших громадських місцях.

Варто подивитися – Пєсков підставив Путіна неочікуваною заявою: відео