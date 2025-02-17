"Аж хати тремтіли": на Донеччині гучно прилетіло по скупченню ворога
- На окупованих територіях Донеччини в районах сіл Келерівка, Кальчик і Гранітне стався удар, є суттєві наслідки для окупантів.
- Вибухова хвиля була настільки потужною, що навіть віддалені будинки тремтіли.
- У період з 10 по 16 лютого 2025 року активні удари відбувалися в районі Мелітополя, де знищено близько 20 російських солдатів, і в Токмаку.
На тимчасово окупованих територіях в районах сіл Келерівка, Кальчик і Гранітне стався приліт. Скоріш за все, удар припав по місцю базування та стоянки російської техніки.
Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що внаслідок удару є спалена техніка окупантів. Поранених солдатів привезли у госпіталь, що в селищі Микільське.
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Деталі гучної "бавовни"
Прильоти біля села Гранітне трапляються не вперше. Воно розташоване поруч із залізницею й там часто чують про "бавовну". Місцеві розповіли, що цього разу масштабної пожежі від удару не фіксували, але вибухова хвиля була дуже потужна.
У людей аж хати тремтіли, хоча вони були досить далеко від зони ураження. Тож прилетіло щось дуже добре, але треба дочекатися офіційного підтвердження,
– зауважив Петро Андрющенко.
Техніку росіяни потягнули в бік Росії. Скоріш за все, вона потребує ремонту або взагалі не підлягає відновленню. Всіх поранених відвезли у найближчі лікарні.
Загалом упродовж 10 – 16 лютого 2025 року активно прилітало в районі окупованого Мелітополя. Там було щонайменше 2 влучних удари по місцю базування росіян. Вони втратили близько 20 солдатів.
Також прилітало по окупованому Токмаку. Росіяни намагаються приховати це влучання, ніякої інформації не оприлюднюють,
– додав Андрющенко.
Отже, робота українських сил була досить успішною. Майже в усіх основних районах фіксували прильоти, є сподівання, що ураження місць базування окупантів триватимуть.