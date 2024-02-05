Гучна ніч у Брянській області: росіяни скаржаться на атаку безпілотниками

Пізно ввечері 4 лютого мешканці Брянської області не могли заснути. Причиною цього стали вибухи, які вони чули.

Як запевняють пропагандистські ЗМІ, вибухи лунали через буцімто атаку безпілотниками. Міноборони країни-агресорки невдовзі відзвітувало про свою "результативну" роботу.

Читайте також Будуть проблеми на фронті та "діра" у бюджеті: ефективність ударів по російських НПЗ зашкалює

Гучна ніч на Брянщині

У російському міноборони майже у режимі реального часу хизувалися "влучною" роботою. Спочатку написали, що близько 22:30 буцімто "знищили український БпЛА" над Брянською областю.

Близько 23:00 відомство знову відзвітувало, що буцімто "перехопило" ще один безпілотник у небі над регіоном. Місцевий губернатор запевняв, що немає ані постраждалих, ані руйнувань.

Пізніше міноборони Росії заявило, що за кілька годин знищило вже четвертий безпілотник над Брянщиною.

Після півночі заявили, що буцімто знищили ще два безпілотники над Вигоничним районом Брянської області. Також запевняли, що минулося без постраждалих і руйнувань. Водночас на місці чомусь працюють оперативні служби.

Камери відеоспостереження зафіксували гучні вибухи: дивіться відео

У Брянській області було гучно 4 лютого: дивіться відео

На жаль, самі росіяни з Брянської області цієї ночі були не настільки активними. Вони виклали буквально кілька роликів з камер відеоспостереження. Але і цього достатньо, щоб почути, наскільки гучно було.

Звернімо увагу, що вдень 4 лютого росіяни бідкалися на атаку дронів у Курській області. Кажуть, що безпілотники пошкодили буцімто інфраструктурні об'єкти зв'язку. Інформацію про це оголосив губернатор Курської області Роман Старовойт.

