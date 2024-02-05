Гучна ніч у Брянській області: росіяни скаржаться на атаку безпілотниками
Пізно ввечері 4 лютого мешканці Брянської області не могли заснути. Причиною цього стали вибухи, які вони чули.
Як запевняють пропагандистські ЗМІ, вибухи лунали через буцімто атаку безпілотниками. Міноборони країни-агресорки невдовзі відзвітувало про свою "результативну" роботу.
Читайте також Будуть проблеми на фронті та "діра" у бюджеті: ефективність ударів по російських НПЗ зашкалює
Гучна ніч на Брянщині
- У російському міноборони майже у режимі реального часу хизувалися "влучною" роботою. Спочатку написали, що близько 22:30 буцімто "знищили український БпЛА" над Брянською областю.
- Близько 23:00 відомство знову відзвітувало, що буцімто "перехопило" ще один безпілотник у небі над регіоном. Місцевий губернатор запевняв, що немає ані постраждалих, ані руйнувань.
- Пізніше міноборони Росії заявило, що за кілька годин знищило вже четвертий безпілотник над Брянщиною.
- Після півночі заявили, що буцімто знищили ще два безпілотники над Вигоничним районом Брянської області. Також запевняли, що минулося без постраждалих і руйнувань. Водночас на місці чомусь працюють оперативні служби.
Камери відеоспостереження зафіксували гучні вибухи: дивіться відео
У Брянській області було гучно 4 лютого: дивіться відео
На жаль, самі росіяни з Брянської області цієї ночі були не настільки активними. Вони виклали буквально кілька роликів з камер відеоспостереження. Але і цього достатньо, щоб почути, наскільки гучно було.
Звернімо увагу, що вдень 4 лютого росіяни бідкалися на атаку дронів у Курській області. Кажуть, що безпілотники пошкодили буцімто інфраструктурні об'єкти зв'язку. Інформацію про це оголосив губернатор Курської області Роман Старовойт.