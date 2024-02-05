Гучна ніч у Брянській області: росіяни скаржаться на атаку безпілотниками

5 лютого 2024, 01:58
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Пізно ввечері 4 лютого мешканці Брянської області не могли заснути. Причиною цього стали вибухи, які вони чули.

Як запевняють пропагандистські ЗМІ, вибухи лунали через буцімто атаку безпілотниками. Міноборони країни-агресорки невдовзі відзвітувало про свою "результативну" роботу.

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Гучна ніч на Брянщині

  • У російському міноборони майже у режимі реального часу хизувалися "влучною" роботою. Спочатку написали, що близько 22:30 буцімто "знищили український БпЛА" над Брянською областю.
  • Близько 23:00 відомство знову відзвітувало, що буцімто "перехопило" ще один безпілотник у небі над регіоном. Місцевий губернатор запевняв, що немає ані постраждалих, ані руйнувань.
  • Пізніше міноборони Росії заявило, що за кілька годин знищило вже четвертий безпілотник над Брянщиною.
  • Після півночі заявили, що буцімто знищили ще два безпілотники над Вигоничним районом Брянської області. Також запевняли, що минулося без постраждалих і руйнувань. Водночас на місці чомусь працюють оперативні служби.

Камери відеоспостереження зафіксували гучні вибухи: дивіться відео

У Брянській області було гучно 4 лютого: дивіться відео

На жаль, самі росіяни з Брянської області цієї ночі були не настільки активними. Вони виклали буквально кілька роликів з камер відеоспостереження. Але і цього достатньо, щоб почути, наскільки гучно було.

Звернімо увагу, що вдень 4 лютого росіяни бідкалися на атаку дронів у Курській області. Кажуть, що безпілотники пошкодили буцімто інфраструктурні об'єкти зв'язку. Інформацію про це оголосив губернатор Курської області Роман Старовойт.
 

Автор: Назарій Лазур