Вибухи було чутно у Києві: над містом помітили БпЛА

Ударні дрони ворога вкотре загрожували столиці. Місцеві почули вибухи вночі 25 вересня.

Російська армія продовжує повітряну атаку по Україні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 25 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 25 вересня вночі о 02:42, а тривала вона до 04:10. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували реактивні дрони російської армії. Зокрема, через Коцюбинське, Вишгород, Бровари та інші міста Київської області.

Кияни чули вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони. З Борисполя місцеві писали про пожежу.

Про наслідки обстрілу Києва на момент публікації докладної інформації від влади ще не було. А проте вже відомо, що у Соломʼянському районі столиці сталося падіння БпЛА не нежитлову будівлю.

Атака по Україні триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог також вдарив по Полтавській області. Сталося влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.