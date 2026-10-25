Дрони атакували Бєлгород та Пермський край: після уражень спалахнула пожежа

Ніч проти 25 жовтня видалась неспокійною, зокрема, у російському Бєлгороді. Росіяни жалілися на атаку безпілотників.

Про це повідомили в Exilenova+ та мер міста Валентин Демидов.

Що відомо про атаки?

За інформацією з мережі, під час атаки дронів та в результаті роботи російської протиповітряної оборони у Бєлгороді нібито пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

На відео очевидців чутно звуки вибухів, видно роботу ППО по повітряних цілях та спалахи. Опісля, як стверджує телеграм-канал, у центрі міста спалахнула пожежа.

Вибухи у російському Бєлгороді: дивіться відео

Гучно під час атаки дронів на Бєлгород: дивіться відео

Крім того, повідомляється про ймовірне влучання в місцевий торгівельно-розважальний центр. За попередніми даними, на момент атаки відвідувачів там не було.

Також під удар потрапило хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в місті Березники Пермського краю Росії. Зазначається, що на заводі виробляють титанові сплави, які використовують для виготовлення військових літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки.

Нагадаємо, 23 жовтня під ударом ракет Storm Shadow / SCALP було підприємство "Протон" у російському Орлі. Значних руйнувань міг зазнати один з трьох виробничих цехів. Підприємство виготовляє продукцію, зокрема, для танків Т-90 і Т-14 "Армата", комплексу "Панцир-С1" та балістичних ракет "Іскандер-М".