В Бєлгороді скаржаться на серію вибухів: місто під атакою дронів, горять склади та енергооб'єкти
Ніч проти 25 липня для росіян видалася неспокійною. Зокрема, Бєлгород опинився під атакою БпЛА.
Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про вибухи в Бєлгороді
Бєлгород у ніч проти 25 липня атакували дрони. Спершу в пабліках писали, що в місті пролунала серія вибухів. Згодом зʼявилася інформація, що там горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури.
В мережі відразу оприлюднили кадри прильоту дронів.
Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео
(Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика)
До того ж, зазначається, що під ударом були:
- логістичні склади;
- підстанція "Южная";
- район ТЕЦ "Луч".
На кадрах видно, що після атаки спалахнула пожежа. Зазначимо, що губернатор області Олександр Шуваєв заявив про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський округ.
"На вулицях є пошкодження та займання, які ліквідують пожежні розрахунки. Будь ласка, не підходьте до вікон і дотримуйтесь запобіжних заходів. Утримайтеся від поїздок та відвідування вулиці", – написав він.
Атака на Бєлгород: дивіться відео
Нагадаємо, в ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ Росії, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території країни-агресорки і тимчасово окупованого Криму. Зокрема, під ударом опинилася лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан. Зауважимо, що відстань від України – 1350 кілометрів.