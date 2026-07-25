В Бєлгороді скаржаться на серію вибухів: місто під атакою дронів, горять склади та енергооб'єкти

Ніч проти 25 липня для росіян видалася неспокійною. Зокрема, Бєлгород опинився під атакою БпЛА.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Бєлгород у ніч проти 25 липня атакували дрони. Спершу в пабліках писали, що в місті пролунала серія вибухів. Згодом зʼявилася інформація, що там горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури.

В мережі відразу оприлюднили кадри прильоту дронів.

Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео

(Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика)

До того ж, зазначається, що під ударом були:

логістичні склади;

підстанція "Южная";

район ТЕЦ "Луч".

На кадрах видно, що після атаки спалахнула пожежа. Зазначимо, що губернатор області Олександр Шуваєв заявив про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський округ.

"На вулицях є пошкодження та займання, які ліквідують пожежні розрахунки. Будь ласка, не підходьте до вікон і дотримуйтесь запобіжних заходів. Утримайтеся від поїздок та відвідування вулиці", – написав він.



Атака на Бєлгород: дивіться відео

Нагадаємо, в ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ Росії, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території країни-агресорки і тимчасово окупованого Криму. Зокрема, під ударом опинилася лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан. Зауважимо, що відстань від України – 1350 кілометрів.