На Бєлгородщині від ранку лунають вибухи, спалахнули пожежі: губернатор заявив про приліт

На Бєлгородщині 8 вересня від ранку лунали потужні вибухи. Спочатку повідомляли про вибухи в області, а пізніше гучно було й у самому Бєлгороді.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали та губернатор Вячєслав Гладков. Він також показав наслідки вибухів на Бєлгородщині, передає 24 Канал.

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На Бєлгородщині не вщухають вибухи

У бєлгородських телеграм-каналах від ранку 8 вересня постійно з'являється інформація про вибухи. Так, зранку вибухи лунали у селі Нікольскоє. Як заявив Гладков, селище двічі опинилося під атакою.

Там буцімто зафіксували прильоти й спалахнула пожежа. Влада стверджує, що дрони нібито атакували ангар – там спалахнула пожежа, а згодом – обвалився дах.



Пожежа в ангарі на Бєлгородщині / Фото з росЗМІ

Згодом вибухи пролунали й у Бєлгороді. У мережі публікують все нові, й нові кадри з вибухами у місті. Так, на одному з відео чутно сирену, яка сповіщає про загрозу, й водночас лунає вибух.

Сирена і вибух у Бєлгороді: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися кадри з густим чорним димом. Задимлення видно на кількох локаціях, а у мережі заявляють про прильоти.

Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Густий дим у Бєлгороді: дивіться відео

Водночас Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито спрацювала система "пе-ве-о". Він заявив про "збиття" кількох повітряних цілей.

Після вибухів у Бєлгороді є й пошкодження. Зокрема, в офісній будівлі вилетіли вікна, також пошкоджено вікна у багатоповерхівках та автомобілях.

Стовп диму в Бєлгороді: дивіться відео

Пояснюючи густий чорний дим у Бєлгороді, Гладков знайшов просте виправдання – "горить суха трава".