Знову курять де не можна: на заводі у Шебекіно прогриміли потужні вибухи

Надвечір 31 травня у Бєлгородській області, яка межує з Україною, знову розквітла "бавовна". Цього разу повідомлялося про "спалах" на заводі "Преміксів №1".

Цей завод розташовується у багатостраждальному Шебекіно. Про це повідомили російські телеграм-канали та ЗМІ, посилаючись, зокрема, на заяву губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, пише 24 Канал.

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Причиною вибуху називають ракетну атаку

Російські медіа повідомляють, що завод нібито потрапив під ракетну атаку, через що на підприємстві бачили "спалах". Ймовірно, його причиною було те, що під час обстрілу була пошкоджена лінія електропередач. Через це, зазначимо, у деяких районах міста спостерігаються перебої зі світлом.

За словами губернатора області, внаслідок влучання виникла також пожежа. Ба більше, місцеві мешканці заявили, що почули гучні вибухи, після яких в небі з’явився стовп диму. Його видно з різних куточків міста.

Над Шебекіно здіймається стовп диму: відео

Ситуація в Шебекіному краще не стає. Йде обстріл Шебекіно, на одному з промислових підприємств є осередок займання,

– заявив губернатор.

Деякі телеграм-канали з посиланням на ЗМІ уточнюють, що насправді завод "Преміксів №1" обстріляли з РСЗВ "Град". При чому цей обстріл у місті нібито третій за добу.

Інформація щодо постраждалих різниться

Як повідомили місцеві ЗМІ, на місце чергового розквіту "бавовни" терміново виїхали рятувальники. Попри те, що заявили про нібито ракетний обстріл та суттєву пожежу, офіційної інформації про постраждалих немає.

Однак, зауважимо, що в деяких російських телеграм-каналах таки розкопали інформації більше. Так, за непідтвердженою інформацією, внаслідок удару могли таки постраждати дві людини.

Не перший обстріл за добу