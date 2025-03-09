Дрони вперше за три роки дісталися російської Чувашії, постраждала нафтобаза

Уночі 9 березня невідомі дрони вперше від початку російсько-української війни атакували Чувашію. Прилетіло на територію нафтобази в Чебоксарах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС. Окрім того, інформацію підтвердив очільник російської республіки Олєг Ніколаєв.

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Під ударом вперше опинилася Чувашія

Уражений комбінат "Буревісник" – це нафтобаза, на якій розташовані резервуари, призначені для зберігання та відпуску нафти й нафтопродуктів. Тепер об'єкт підприємства перебуває на реконструкції.

Через нічну атаку на нафтопереробну промисловість Росії в Чебоксарах працюють екстрені служби, проте обійшлося без жертв і постраждалих.

За даними росіян, БпЛА вперше за 3 роки війни проти України дістався до Чувашії, а повітряну тривогу через загрозу дронів у республіці вперше оголосили ще наприкінці серпня 2024 року.

Цікаво, що в ранковому звіті 9 березня вороже міноборони не згадало про збиття безпілотників над цим регіоном, хоча вночі по всій Росії буцімто знищили 88 українських дронів. Метою атаки могли бути удари по НПЗ Рязанської та Липецької областей.