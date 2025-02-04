Росія атакує дронами Черкаси
- У ніч проти 4 лютого Росія атакувала Черкаси дронами-камікадзе, що підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Вибухи були чутні у місті, а аналогічна атака відбулась і в Київській області, де працювала ППО.
У ніч проти 4 лютого Росія запустила дрони-камікадзе по Україні. У Черкасах чули звуки вибухів.
Факт атаки дронами-камікадзе підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує 24 Канал.
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Дрони перебувають у межах Черкас
Триває атака ударних БпЛА в межах Черкас.
Подбайте про свою безпеку,
– попередив жителів регіону Табурець.
Зазначимо, що моніторингові канали повідомили про вибухи, які чули у місті, ще о 2:24 4 лютого. Станом на той час офіційних підтверджень не було.
Також ворожі дрони зафіксували і на Київщині. Спочатку тривогу оголосили в області, а потім і у самому Києві. БпЛА рухались на столицю з двох напрямків – північного та східного. В ОВА наголосили, що вибухи – це результат роботи ППО по цілях. Також влада попросила громадян перебувати в укриттях та не знімати і не поширювати фото та відео роботи Збройних Сил України.
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