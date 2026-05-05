Росія атакувала Черкащину балістикою: як відпрацювали сили ППО

Російські війська продовжують атакувати мирні українські міста. У ніч на 5 травня на Черкащину летіла балістика, через що в області знову лунала повітряна тривога.

Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки атаки на Черкащину?

В ніч проти 5 травня Черкаський регіон зазнав ворожої атаки. Повітряна тривога в регіоні лунала двічі – о 1:13 та о 3:12.

Згодом Табурець повідомив, що противник атакував Черкаську область балістичними ракетами.

Завдяки роботі сил протиповітряної оборони російські ракети не досягли своїх цілей.

За попередньою інформацією, травмованих серед населення немає. Також не надходило звернень щодо пошкодження житлових будинків чи іншої інфраструктури.

Де ще цієї ночі було чутно вибухи?

В ніч проти 5 травня російські безпілотники дістались Києва. Місцева влада повідомляла про роботу сил ППО. Інформації про руйнування чи травмованих, на щастя, немає.

Окрім цього, на Україну летіли й балістичні ракети – їх було близько 10. За попередніми даними, вибухи чули у Харкові, Черкасах, Запоріжжі та Полтаві.