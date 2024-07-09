Вибухи та чорний стовп диму: дрони атакували нафтобазу та підстанцію у Волгоградській області

Під ранок 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область. У місті Калач-на-Дону під удар потрапила місцева нафтобаза. А у місті Фролово внаслідок падіння уламків сталося займання на підстанції.

За інформацією пропагандистських ресурсів, на нафтобазі було влучання в цистерну з пальним. На місці виникла сильна пожежа, хмара чорного диму підіймається у небо, повідомляє 24 Канал.

Цієї ж ночі Під Ростовом горить підстанція та вибухи в кількох містах: Росію знову масовано атакували дрони

Ранкові вибухи та влучання в нафтобазу

Вибухи в Калачі-на-Дону пролунали приблизно о 4 годині. Пропагандисти заявляють, що було щонайменше 10 дронів. Летіли БпЛА один за одним.

Після удару почалася пожежа в районі нафтобази. Чорний стовп диму видно з різних районів міста. Офіційної інформації та даних про постраждалих не було.

Атака дронон на нафтобазу в Калачі-на-Дону: момент потрапив на відео

За даним росЗМІ, начебто було влучання й у хлібзавод, і там також виникла пожежа. Зауважимо, у Росії зараз у багатьох місцях почали виробляти дрони. Зокрема, у Тамбові безпілотники почав виробляти місцевий хлібозавод. Цілком імовірно, що подібне може бути й у Калачі-на-Дону.

Ще одне відео влучання безпілотника в нафтобазу в Калачі-на-Дону

Горіла й підстанція

Згодом губернатор Волгоградської області Бочаров заявив про займання на підстанції у Фролові, яка виникла внаслідок падіння уламків. За його словами дрони збивали ППО та РЕБ.

Бочаров переконує, що пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не призупиняли. Натомість на нафтобазі вогонь загасити не можуть досі.

Відео сильної пожежі на нафтобазу в Калачі-на-Дону

До слова, приблизно опівночі було гучно в Бєлгороді. Там після удару пошкоджено завод "Енергомаш". Крім того, ЗМІ пишуть про приліт у районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь.