Вибухи чули у Хмельницькій та Львівській областях – відпрацювала ППО

Під час повітряної тривоги вночі 29 травня вибухи чули у Хмельницькій області та на Львівщині. За повідомленням обласної військової адміністрації, у регіонах працюють сили Протиповітряної оборони.

Перша інформація про вибухи на Хмельниччині зявилася о 3 ранку в місцевих пабліках. ОВА підтвердила їх. Відомо, що у Львівській області звуки вибухів місцеві почали чути приблизно з пів на 4 ранку.

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Вибухи на Львівщині на Хмельниччині: що сталося

Чергова масована комбінована атака Росії на українські землі почалася вночі 29 травня. Захід України став одним із її осередків, тож там у кількох областях активно працювали сили ППО.

Місцеві повідомили про звуки вибухів приблизно о 3 ранку, за кількадесят хвилин інформацію підтвердила влада.

Зокрема, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що "на Львівщині працює ППО". Він одразу закликав до необхідного: "Не публікуйте жодної інформації. Залишайтесь в укриттях!"

Він одразу закликав до необхідного: "Не публікуйте жодної інформації. Залишайтесь в укриттях!" Також Хмельницька ОВА у телеграмі написала, що "в області пролунали звуки вибухів". Обласна влада закликала до того, що люди вже мали б знати без пам'яті: "Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!"

Звернімо увагу, що цієї ж ночі вибухи чули мешканці багатьох регіонів. Росіяни спочатку запустили хвилі "Шахедів", тож невдовзі після півночі ППО запрацювала в Одеській області, на Вінниччині та Київщині.

А через кілька годин після початку доби 29 травня у повітряний простір України зайшли ворожі ракети. Вони якийсь час кружляли, намагаючись оминути наші сили ППО, та зрештою націлилися на Київ та Захід нашої держави.

станом на 4 годину ранку повітряна тривога в Україні триває, хоча моніторингові пабліки в телеграмі вже повідомляють, що нових загроз немає, ППО відпрацювала, наразі ж триває дорозвідка.