Вибухи чутно у Рівному: тримає масований наліт БпЛА на Україну

Ударні дрони ворога масовано атакують Україну вночі 18 травня. Частина з них прориваються на Захід.

Про вибухи у Рівному повідомило Суспільне. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Є загроза балістики та ворожі дрони атакують Україну: де зараз небезпечно

Вибухи у Рівному прогриміли 18 травня вночі: що відомо?

Повітряну тривогу у Рівненській області вночі 18 травня оголошували кілька разів у різних района. Саме у Рівненському районі тривогу оголосили о 02:41. Повітряні сили у цей час повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Україну.

Частина безпілотників російської армії проривалися на Захід України. Близько 03:35 від місцевих у соціальних мережах та ЗМІ надійшла інформація про вибухи у Рівному.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще були вибухи під час атаки 18 травня?

У Дніпрі прогриміла ціла серія вибухів, місто багато годин перебувало під повітряною атакою БпЛА та балістики. Є інформація про постраждалих та пожежі у місті.

Також дрони ворога летіли на Одесу, там чули вибухи. Постраждали люди, а ще й житлові будинки, будівлі ліцею та дитячого садочка.