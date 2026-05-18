Вибухи чутно у Рівному: тримає масований наліт БпЛА на Україну
- У Рівному вночі 18 травня прогриміли вибухи через масовану атаку дронів.
- Повітряну тривогу у Рівненському районі оголосили з 02:41.
Ударні дрони ворога масовано атакують Україну вночі 18 травня. Частина з них прориваються на Захід.
Про вибухи у Рівному повідомило Суспільне. Ось що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Є загроза балістики та ворожі дрони атакують Україну: де зараз небезпечно
Вибухи у Рівному прогриміли 18 травня вночі: що відомо?
Повітряну тривогу у Рівненській області вночі 18 травня оголошували кілька разів у різних района. Саме у Рівненському районі тривогу оголосили о 02:41. Повітряні сили у цей час повідомляли про масовану атаку "Шахедів" на Україну.
Частина безпілотників російської армії проривалися на Захід України. Близько 03:35 від місцевих у соціальних мережах та ЗМІ надійшла інформація про вибухи у Рівному.
Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще були вибухи під час атаки 18 травня?
У Дніпрі прогриміла ціла серія вибухів, місто багато годин перебувало під повітряною атакою БпЛА та балістики. Є інформація про постраждалих та пожежі у місті.
Також дрони ворога летіли на Одесу, там чули вибухи. Постраждали люди, а ще й житлові будинки, будівлі ліцею та дитячого садочка.