Резонансний удар, – Андрющенко розкрив деталі успішної атаки по базі росіян на Донеччині

Сили оборони України уразили особливу важливу для російських окупантів ціль на Донеччині. Місцеві джерела неодноразово повідомляли саме про цей об'єкт.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цей тиждень був особливо успішним в плані ударів по військових об'єктах ворога на окупованих територій. Особливо важливу ціль вдалося уразити в селищі Ялта, яке розташоване поблизу Маріуполя.

Що вдалося уразити?

За словами Андрющенка, це був справді резонансний удар. Під атаку потрапила велика ремонтна база російських окупантів. Там відновлювали саме військову техніку. Місцеві джерела не наводять деталі, але стверджують, що там постійно ремонтують танки та іншу бронетехніку.

Також це важливий приклад того, чому потрібно своєчасно бити по об'єкту. Ремонтна база "розрослася" з 2022 року з одного невеликого цеху, де змінювали колеса.

За майже 4 роки окупації це місце стало однією з найбільших військових баз на узбережжі Азовського моря. Там займалися ремонтом та модернізацією техніку. Там встановлені засоби РЕБ та різні засоби зв'язку,

– розповів Андрющенко.

За даними Центру вивчення окупації, вибухи пролунали як на базі, так і на підстанції, яка розташована поруч. Наразі йде уточнення наслідків цієї атаки. В Генштабі ЗСУ також підтвердили, що вдалося уразити ремонтний підрозділ російських окупантів в селищі Ялта.

Вибухи на окупованих територіях