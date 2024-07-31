Ймовірно, прильоти по базах: в окупованому Донецьку вкотре було гучно

Росіян на окупованих територіях України продовжують спіткати негаразди. Зокрема, місцеві чули вибухи в Донецьку.

У середу, 31 липня, телеграм-пабліки заявили про гучний ранок саме в Пролетарському районі підконтрольного ворогу Донецька. Про це інформує 24 Канал.

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Неспокійний ранок у Донецьку

Як пишуть інформаційні джерела, в Пролетарському районі Донецька розташовані бази російських окупантів.

Розташування Пролетарського району в окупованому Донецьку: дивіться на карті від Google maps

На кадрах, що публікують в мережі, видно густий стовп чорного диму, який підіймається вгору.

Над Донецьком – густий стовп чорного диму / Фото з пабліків

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Раніше Центр національного спротиву інформував, що Росія влаштувала масову вирубку лісів у Донецькій області, співпрацюючи з місцевими колаборантами. Деревину загарбники продають та відправляють за кордон залізницею та морськими шляхами.

Політика російського окупанта – знищити усе живе усюди, куди ступає його нога. Стосується це як мирного населення, так і екології.

Крім того, окупований регіон потопає у майже 4 мільйонах тонн відходів. За словами експертів, сміття ніхто не утилізовує та не знешкоджує. З кожним місяцем його кількість лише збільшується, що є загрозливим для здоров'я місцевих та екології.