Думали, що били Taurus: Світан розкрив деталі потужної атаки по росіянах у Донецьку та Луганську

Ввечері 30 червня була здійснена масштабна атака по окупованих Луганській та Донецькій областях. Під ударами опинилися важливі військові об'єкти окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу про особливості атаки та про її наслідки для росіян. Також вранці 1 липня дрони атакували Саратов та Іжевськ в Росії, де пролунали вибухи. Зокрема в Іжевську ціллю БпЛА став електромеханічний завод "Купол", де виготовляють ЗРК "Тор" та ударні дрони "Гарпія-А1".

Важливо Вибухи в Росії та на окупованих територіях: що відомо про нічну атаку 30 червня – 1 липня

Перетворили на воєнні хаби

Світан зазначив, що атака на Луганськ та Донецьк була дуже грамотно спланована та ретельна підготовлена, завдяки чому стала успішною.

Назбирали за кілька днів понад сотню безпілотників різного типу і, застосувавши їх одночасно з ракетами, завдали масштабний удар по кількох точках, на кожну з яких виходила велика кількість літальних апаратів,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Атака була здійснена на окуповані Луганськ та Донецьк, які росіяни перетворили за останні 10 років у великі воєнні хаби. В цих регіонах – гірничодобувна промзона, в якій зосереджена велика кількість механізованих підприємств для обслуговування шахт, металургійних заводів.

Усі вони зараз використовуються для виробництва та ремонту військової техніки, а також розташування підприємств зі збирання безпілотників.

"Було виконане бойове завдання – прорвано російську фронтальну ППО в районі Донецька. А далі дрони та ракети зайшли на Луганськ та відмінусовали там серйозні підприємства точковим ураженням. Імовірно, була комбінована атака ракет типу Storm Shadow/Scalp та безпілотників, – наголосив військовий експерт.

Били по логістиці

В Донецьку під ударом опинився Інститут кольорових металів, в споруді якого ракети пробили кілька поверхів. Спочатку окупанти думали, що для удару застосовувалися ракети Taurus. Однак Світан вважає, що це не так.

Ракети Taurus, які мають дальність 560 кілометрів, не має сенсу витрачати на Донецьк. Оптимально по ньому працювати саме Storm Shadow/Scalp,

– зазначив він.

В Донецьку також багато металургійних підприємств, а в Ясинуватій – найбільша сортувальна залізнична станція України. Росіяни зараз її використовують, зокрема, для перевантаження важкої техніки, боєприпасів, особового складу.

Тому як тільки розвідка доповіла про розташування достатньо великої кількості воєнних вантажів у Ясинуватій, туди зайшли безпілотники та ракети і відмінусовали їх,

– сказав Роман Світан.

Цілями атаки була переважно логістика ворога, а також штаб 8 російської армії, що управляє цим напрямком.

Зараз росіяни готуються до другої хвилі літньої воєнної кампанії, тому, на думку військового експерта, дуже важливо бити по логістиці, по тилах ворога. Краще ліквідувати потяг з танками в Донецьку, ніж намагатися це зробити пізніше, коли ця техніка буде воювати під Покровськом.

Нагадаємо, що у ЦПД удари по окупованому Донецьку ввечері 30 червня назвали "ювелірною роботою". Росіяни повідомили про атаку на металургійний комбінат 4 ракетами Storm Shadow. Також було атаковано вузлову залізничну станцію в Ясинуватій та штаб 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії.

В Луганську внаслідок атаки щонайменше 4 дронами, були зафіксовані масштабні пожежі, зокрема, на НПЗ.