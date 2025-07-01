У Донецьку потужні вибухи: окупанти скаржаться на атаку дронів, частина міста без світла
- У ніч на 29 липня в окупованому Донецьку сталися потужні вибухи.
- Російські загарбники скаржаться на атаку дронів. Частина міста без світла.
Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Що відомо про вибухи в Донецьку 28 липня?
Близько 23:00 28 липня російські пропагандисти почали повідомляти про "атаку дронів" в окупованому Донецьку. Також писали, що начебто працює "Пе-Ве-О".
Вибухи в окупованому Донецьку: дивіться відео
Уже незабаром з'явилася інформація, що Донецьк і Макіївка частково знеструмлені. Тим часом у мережі активно поширюють відео. На оприлюднених кадрах чутно вибухи.
Вибухи в Донецьку 28 липня: дивіться відео
Частина міста знеструмлена, лунають вибухи: дивіться відео
Станом на 00:30 29 липня окупанти продовжують скаржитися на дрони. Різні джерела писали, що в небі "десятки БпЛА".
Момент вибуху: дивіться відео
У мережі пишуть, що під атакою, можливо, залізничний вокзал і підстанції.
Вибухова ніч в окупованому Донецьку: дивіться відео
Зауважимо, що саме зараз відбувається в окупованому Донецьку, – достеменно невідомо. Україна не коментувала інформацію.