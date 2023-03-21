Вибухи у Джанкої та знищення "Калібрів": все, що відомо про свіжу "бавовну" у Криму

Ввечері у Джанкої пролунала ціла низка вибухів. Згодом стало відомо, що місцеві мешканці чули знищення крилатих ракет "Калібр". Розповідаємо все, що відомо про "бавовну" у Криму.

За наявною інформацією, "бавовну" до Джанкоя підвезли 20 березня близько 20:50. Причому вибухів було понад 10, що не на жарт перелякало місцевих мешканців, але про це згодом.

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Місцеві бачили та чули безпілотник

Поки місцеві мешканці на відео знімали те, що відбувається, пропагандисти вихваляли роботу ППО. Мовляв, їй вдалося збити безпілотник. Але у мережі зазначають, що вибух був не один, а з десяток. І що вони були доволі потужними.

Цікаво, що для боротьби з "бавовною" ворог підняв навіть гелікоптери. Крім того, звуки автоматних черг лунали у районі аеродрому.

21:20 20 березня стало відомо, що пролунало в районі аеродрому близько 11 вибухів. Місцеві мешканці тоді розповіли, що авіація ворога піднялася у повітря та відлетіла від Джанкоя. Крім того, з'явилася інформація про те, що в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Ясна річ, що місцева влада намагалася з усіх сил заспокоїти мешканців окупованого півострова. Так, радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков закликав їх "не поширювати плітки". Він також наголосив на важливості очікування "офіційної інформації".

Мережею стрімкими темпами поширювалися відео з Джанкоя. На них можна почути звуки, які притаманні іранським дронам-камікадзе "Шахід". Після цього лунають вибухи та автоматні черги.

Безпілотник на звук нагадує іранські "Шахіди": дивіться відео

Розвідка каже про знищені "Калібри"

І поки росіяни хизуються "роботою ППО", Головне управління розвідки поділилося свіжою інформацією. О 22:54 20 березня з'явилася публікація, яка стосується ситуації в Джанкої. Згідно з нею, вдалося знищити крилаті ракети "Калібр НК", коли їх транспортували залізницею.

У відомстві нагадують, що "Калібр НК" – крилата ракета, яку створили для запуску з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Вони здатні влучати на відстані 2 500 кілометрів по наземних цілях або 375 кілометрів – по морських.

У мережі кажуть про влучання по залізниці: дивіться відео (увага, ненормативна лексика, 18+)

Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації,

– наголошують у ГУР.

Повстання "Шахідів"

На цьому наголосили у моніторинговому каналі Monitor. Та й справді звуки дуже схожі на ті, які українці чують, коли ворог підступно запускає іранські дрони.

Водночас у коментарях несеться страшне. Погрожують як не новим ударом по Україні, то бідкаються на нікчемність та кволість російського військового керівництва. От, до прикладу: