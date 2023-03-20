Вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК" під час перевезення, – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли результати потужних вибухів у тимчасово окупованому Джанкої. Унаслідок "бавовни" знищені російські ракети "Калібр НК"

Ракети знищили під час перевезення залізницею. У ГУР МО відзначили, що "загадкова бавовна" продовжує демілітаризацію Росії та підготовку тимчасово окупованого Криму до деокупації.

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У росіян поменшало "Калібрів"

У ГУР МО не уточнили, скільки таких ракет вдалося знищити на залізниці в тимчасово окупованому Джанкої, який, до слова, є одним із головних залізничних вузлів тимчасово окупованого Криму. Саме через це місто пролягають шляхи з півострова на окуповані частини материкової України.

Також поки що немає даних про те, куди росіяни перевозили ці ракети. Є тільки факт, що ворожий вантаж було знищено.

Варто відзначити, що ракети "Калібр НК" призначені для запусків з надводних кораблів російської чорноморської флотилії. Дальність ракет – 2 500 кілометрів по наземних цілях і понад 375 кілометрів по морських. Ці ракети ворог активно використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Тим часом в Аксьнова "панікі нєт"

У тимчасово окупованому Джанкої близько 20:50 почали лунати вибухи, а місцеві публікували у мережі кадри, на яких чутно звуки безпілотників та автоматні черги – ймовірно, їх намагалися збити зі стрілецької зброї.

Місцеві повідомляли про близько 11 вибухів, зокрема і в районі залізничного вокзалу. Водночас колаборант та так званий "голова Криму" Сєргєй Аксьонов заявив, що Джанкой атакували безпілотники, але їх всіх "збила російська ППО". Усе в найкращих традиціях Росії. Однак колаборант повідомив, що уламки пошкодили житловий будинок та магазин і нібито 1 людина зазнала поранень.

Цікаво, що після вибухів місцеві також повідомляли про те, що росіяни підняли з аеродрому авіацію. Однак подальших повідомлень про це поки що немає.