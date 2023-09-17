"Бавовняне" турне Кримом триває: окупанти скиглять про "атаку" на нафтобазу у Феодосії
У поки що окупованому Криму знову неспокійно. Вранці 17 вересня потужні вибухи прогриміли у Феодосії.
Окупанти перекрили дорогу в районі нафтобази. Також заволали про нібито "атаку" на неї, з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Феодосії
"Кримський вітер" писав, що одні підписники повідомляли про вибух у Феодосії о 10 ранку, інші зазначили, що було гучно о 12 годині. До речі, за даними телеграм-каналів, станом на 14:00 дорога в районі нафтобази була перекрита.
Російські пропагандисти заволали, що на підльоті до нафтобази нібито "збито БпЛА". Ба більше, марили, що лише за цю ніч російська "Пе-Ве-О" начебто "змогла" ліквідувати 6 дронів.
Зауважимо, що сталося у Феодосії вранці неділі, достеменно невідомо. Можливо, окупанти знову курили там, де треба.
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Росіян "викурять" з Криму
- Нещодавно секретар РНБО заявив, що обстріли у тимчасово окупованому Криму триватимуть надалі. Олексій Данілов наголосив, що півострів буде звільнений від росіян.
- Деокупація відбуватиметься в той спосіб, який Україна буде вважати необхідним.
- "На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності", – підкреслив посадовець.