Росіяни повторно атакували Харків дронами: у місті прогриміли вибухи

У неділю, 1 лютого, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вгатили по місту безпілотниками.

Попередньо, без постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки атаки?

Перший вибух у Харкові пролунав о 12:39. Згодом міський голова повідомив, що окупанти завдали удару по місту безпілотником.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що удар завдали по Немишлянському району Харкова. За його даними, станом на 12:53 інформації про поранених чи загиблих не надходило. Ігор Терехов додав, що вгатили біля багатоквартирного житлового будинку БпЛА типу "Молнія".

Згодом місцеві жителі повідомили про ще один вибух о 13:00.

О 14:05 Ігор Терехов написав, що ще один ворожий дрон атакував Шевченківській район Харкова. Внаслідок удару в багатоповерховому будинку, що поряд, та у школі вибиті вікна. На щастя, постраждалих немає.

У місті триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА в регіоні з півночі. Місцева влада закликала перебувати у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".

Нагадаємо, що за останні дні Харків неодноразово потрапляв під ворожий удар. 31 січня російський безпілотник вдарив по гаражному кооперативу в Салтівському районі Харкова. Ніхто не постраждав. Прокурори зафіксували наслідки влучання, яке відбулося близько 17:00.

Що ще нещодавно атакували росіяни?