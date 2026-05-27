Росія вгатила по дитячому майданчику у Херсоні: є загиблий, серед постраждалих – діти

Російська армія ввечері 27 травня вдарили по дитячому майданчику у Херсоні. Вже відомо про загиблого та постраждалих.

Про це пише начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та Херсонська обласна прокуратура.

До теми Дрони літають роями, – журналістка з Херсона про страшну ситуацію у місті

Що відомо про удар росіян по дитмайданчику в Херсоні?

Ярослав Шанько зазначив, що приблизно о 17:30 російські терористи атакували з РСЗВ Корабельний район Херсон. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.

Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Нині всі троє постраждалих під наглядом медиків,

– розповів начальник МВА.

Згодом Шанько написав, що також відомо про загиблого внаслідок атаки. Дані про громадянина наразі встановлюють.

"За попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини, яка наразі шпиталізована, – мати з двома малолітніми доньками", – наголосив посадовець.

У Херсонській обласній прокуратурі зауважили, що розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування цього злочину окупантів.



Наслідки російського удару по Херсону ввечері 27 травня / Фото поліції Херсонської області

Нагадаємо, 26 травня у Херсоні ворожий БпЛА типу "Молнія" прямо влучив у квартиру. Внаслідок цього загинув 53-річний місцевий житель.