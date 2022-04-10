Вибухи на Херсонщині, "прильоти" у Дніпрі та Сєвєродонецьку: як минула доба у регіонах

Триває 46 день війни Росії з Україною. В обласних військових адміністраціях розповіли про те, як минула доба в регіонах.

Традиційно назвали регіони, в яких було відносно спокійно. Розповіли й про ті, де тривають активні бойові дії, повідомляє 24 канал.

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Деталі про ситуацію в областях

Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях. Також у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

На Дніпропетровщині тривога була майже щогодини й навіть зранку. Вночі прилетіли ворожі ракети в кількох районах області. Поцілили в ферму, промисловий та інфраструктурний об'єкти. Наразі відомо, що одна людина постраждала.



У Харкові вночі знову були обстріли із артилерії та РСЗВ в житлових районах міста. В області російські війська активні в напрямку Ізюма, але ЗСУ тримають позиції.

На Миколаївщині ввечері та вночі були обстріли населених пунктів області. Постраждали інфраструктурні об'єкти. Попередньо відомо, що жертв нема.



Неспокійною була доба на Херсонщині. Мешканці майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Повідомляють надалі й про мародерство окупантів у селах. Вони идають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.

Донецька та Луганська області

На Луганщині окупанти артилерією та ракетами обстріляли житлові квартали. Вдарили цинічно й по місцях евакуації цивільних з районів ведення бойових дій.

Ворог продовжує наступати в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк, але безуспішно. Зранку був потужний обстріл Сєвєродонецька, де врятували з-під завалів 2 пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.



У Донецькій області активні бойові дії тривають вздовж всіїє лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбили наші військові. Були обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені.

Ситуація в Маріуполі не змінилась. Місто тримається попри блокаду і значно переважаючі сили орків.

Евакуація з області продовжується, і залізницею також.

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