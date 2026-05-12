Зранку ворог тероризував Хмельниччину: в ОВА повідомили, які наслідки атаки

Російські війська вночі 12 травня знову запускали ворожі цілі. Зокрема, ворог тероризував Хмельниччину. В регіоні працювали сили ППО.

Про наслідки російського терору повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у своїх соцмережах.

Що відомо про атаку на Хмельниччині?

Він повідомив, що працювали системи ППО, були зафіксовані влучання. В результаті ворожої атаки були пошкоджені 4 приватні будинки. В них вибиті вікна, понівечено покрівлі та фасади. За останньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає.

Російські атаки 12 травня

Росія атакувала дронами декілька областей. На Київщині пошкоджені приватні будинки та дитячий садок. Також є потрапляння у багатоповерхівку, транспортний засіб та сільськогосподарську техніку.

Також Росія завдала ударів по залізниці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждав машиніст, пошкоджені локомотиви. Постраждалому оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Рух поїздів в області поступово відновлюється.

На Житомирщині ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Були пошкоджені господарські та житлові приміщення. Загиблих або постраждалих немає, ведеться перевірка територій на вибухонебезпечні предмети та фіксація злочинів.