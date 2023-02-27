Окупанти атакували Хмельницький дронами: є загиблий і поранені, виникли пожежі

Росіяни вкотре атакувала Україну БпЛА іранського виробництва. Зокрема, були прильоти на території Хмельницької області, внаслідок чого спалахнула пожежа та є жертви.

Зауважимо, що загарбники вирішили обстріляти українські міста дронами просто-таки серед ночі, коли всі спали. Ситуацію на Хмельниччині станом на ранок 27 лютого прокоментували міський голова обласного центру Олександр Симчишин та очільник ОВА Сергій Гамалій.

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Що відомо про цю атаку на Хмельницький

Як зазначили у виданні "Суспільне", станом 03:15 жителі Хмельницька та області чули три вибухи. Мер міста назвав цей обстріл ще одним терористичним актом Росії та констатував, що ворог використав задля цього безпілотники.

Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж (станом на 07:30 – 24 Канал),

– йдеться у заяві.

Окрім того, цю інформацію підтвердив глава ОВА Гамалій. Він уточнив, що постраждали саме цивільні будинки.

Скільки загалом дронів запустили окупанти по Україні

Вранці у Генеральному штабі ЗСУ констатували, що ворог випустив по українських містах у ніч проти 27 лютого аж 14 БпЛА. За попередньою інформацією, 11 з них вдалось збити системам протиповітряної оборони.

Окрім того, ввечері 26 лютого голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус писав про те, що в небі над областю було зафіксовано "Шахіди". Однак він також запевнив, що ППО успішно відпрацювали по цих повітряних цілях.

Водночас у Київській МВА наголосили, що в повітряному просторі над столицю було ліквідовано 9 російських безпілотників. Там заакцентували, що окупанти здійснювали цю атаку двома хвилями, аби виснажити систему протиповітряної оборони.

Варто наостанок сказати, що загалом тривога в Києві та інших містах у цю ніч тривала близько 5 годин. Це ще є одним свідчення того, що Росія – це терористична держава. Путін готовий своїми дронами від Ірану вбивати українців навіть тоді, коли вони невинно сплять.



Як розпізнати іранські безпілотники / Картинка 24 Каналу