Сталася надзвичайна подія, – начальник Хмельницької ОВА розповів деталі вибуху на полігоні

У Хмельницькій територіальній громаді на території полігону однієї з військових частин Сил спеціальних операцій ЗСУ відбувся вибух із подальшою детонацією. Було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Роботи досі тривають.

Про це в етері 24 Каналу повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, додавши, що на місці зокрема працюють співробітники ДСНС, Нацполіції, СБУ.

Вибухи у Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки

Інформація про постраждалих та загиблих серед цивільних, зі слів Тюріна, не надходила. Патрульна поліція оповістила з гучномовців жителів прилеглих житлових будинків про необхідність перебувати в укриттях.

Сталася надзвичайна подія у Хмельницькій області. Щодо причин і передумов, аби встановити їх, працюватимуть всі необхідні уповноважені органи. Тому наразі коментувати не можу, є різні версії та здогадки. Аби не робити припущень, дочекаймося офіційної версії,

– озвучив Тюрін.

Начальник Хмельницької ОВА розповів, що внаслідок надзвичайної ситуації пошкоджено низку багатоповерхівок. З його слів, вибуховою хвилею там вибило вікна. Також зазнали пошкоджень декілька закладів, зокрема об'єкт обласної комунальної власності.

Станом на 17:30 активно і масштабно розгорнуто сили ДСНС, здійснюється обхід дворів дачного масиву, де розташовані приватні домоволодіння, щоб зібрати все те, що потрапило на подвір'я чи у будинок через вікно, аби ні діти, ні дорослі не наражалися на потенційну небезпеку. Робота триватиме до сутінку, щоб люди могли безпечно повернутися до своїх домівок,

– зазначив Тюрін.

Він уточнив, що цей процес відбувається згідно з протоколом у світлу пору доби. Тому, якщо сьогодні завершити його працівники ДСНС до того, як стемніє, не встигнуть, він продовжиться й завтра.

Про наслідки вибухів у Хмельницькому: дивіться у відео

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що на військовому полігоні у Хмельницькому детонували боєприпаси. За попередніми даними, інцидент стався орієнтовно об 11:55. Внаслідок події четверо військовослужбовців травмувалися. Їх доставили до медзакладу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

Наразі також відсутній зв'язок із кількома військовими, які перебували на місці події.



Правоохоронці проводять допити командування та військовослужбовців цієї військової частини. Розпочато кримінальне провадження.